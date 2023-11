Erst am Wochenende gab’s den ersten öffentlichen Knutscher – Travis Kelce besuchte seine Taylor bei ihrer Tour in Buenos Aires. Flog 18.000 Kilometer von Kansas bis nach Argentinien. Nach dem Konzert sprintete die Sängerin an den Bühnenrand und fiel ihrem NFL-Mann in die Arme. Knutscher vor tausenden von Fans! Die Fans drehten komplett am Rad!

in Argentinien traf das Tight End der Chiefs auch schon den Papa seiner neuen Flamme, Scott! Jetzt soll die Beziehung der beiden auf die nächste Ebene gehoben werden: Das Eltern-Treffen steht an!

Lese-Tipp: NFL-Star Travis Kelce heimlich im Studio gefilmt - übt er hier für seine Taylor Swift?

Entertainment Tonight berichtet, dass sich Taylors Eltern Scott (71) und Andrea (65) schon kommenden Montag mit Travis geschiedenen Eltern Donna (71) und Ed treffen sollen.

Und wo? Richtig! Im Football-Stadion! Beim Match der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles in Kansas City. Auch Travis Bruder Jason (36) wird dann, auf Seiten der Eagles, auf dem Rasen stehen.

Was ein Mega-Familientreffen!