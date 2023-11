Williams wurde in der Off-Season von der NFL für sechs Spiele gesperrt. Grund: Illegale Wetten. Zwar durfte der Wide Receiver in Woche fünf, wegen einer Regeländerung schon wieder ran, allerdings stapelten sich die Beschwerden über den 22-Jährigen.

Größter Kritikpunkt: Seine Reife!

Die Detroit Lions haben die Erwartungen an Williams für diese Saison schon von Beginn an gesenkt. Dennoch: Erst am 15. Oktober überzeugte der 22-Jägrige mit einem 45-Yard-Touchdown gegen die Buccaneers. Bei solchen Leistungen soll er doch essen, was er will!