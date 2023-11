Zwar turtelt Travis Kelce mit seiner Taylor Swift durch die Welt, sicher vor Danii Banks ist er aber nicht!

Erst vor wenigen Wochen flirtete die kurvige Pornodarstellerin sehr offensiv in Richtung des Kansas-City-Chief-Stars. Auf Instagram postete Danii Banks ein Bild in Kelce-Uniform und streckte ihren Po in die Kamera. Den Post kommentierte sie mit: „Seitdem ich weiß, dass ich sein Typ bin, versuche ich es einfach!“

Auf Instagram hat das Porno-Sternchen über acht Millionen Follower!