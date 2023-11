Zuerst dichtet Taylor Switft eine Zeile ihres Songs „Karma“ um, von „Karma ist der Mann auf dem Bildschirm" zu „Karma ist der Mann bei den Chiefs" (konkret sang sie: „Karma Is the Guy on the Chiefs Coming Straight Home to Me“). Und dann rannte sie nach ihrem Konzert in Buenos Aires am 11. November zu dem NFL-Spieler, der seitlich an der Bühne stand. Die Sängerin fiel ihm in die Arme und küsste ihn leidenschaftlich.

Damit haben Taylor und Travis ihre Beziehung endlich richtig öffentlich gemacht. Das Publikum konnte es nicht fassen - die Zuschauenden jubelten und klatschten begeistert. In den Sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Videos dieses Moments.

