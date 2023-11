Swift steht zwischen den Stühlen! Denn: In wenigen Tagen geht ihre gigantische Tour in Südamerika los. Findet sie dennoch die Zeit, ihrem Liebsten in Frankfurt von der Tribüne zuzujubeln?

Das ganze Stadion hält nach dem Popstar Ausschau. So auch Markus Kuhn, Ex-NFL-Star und RTL-NFL-Experte: „Vor ein paar Tagen hieß es, die ist auf jeden Fall da. Jetzt habe ich im Stadion jeden von der NFL gefragt – alle sagen etwas anderes!“

Kuhn weiter: „Jetzt schaue ich eben rüber und dachte ich habe sie gesehen. Ich würde mich freuen, wenn sie da ist, kann es mir aber nicht richtig vorstellen!“

