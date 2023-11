Und auch an der Seite musste Platz geschaffen werden. Eine normale Fußball-Auswechselbank reicht natürlich nicht aus. „Du hast an der Seitenlinie noch rund 100 Leute rumstehen. Da ist eine Menge los auf dem Platz. Und auch die Kabine muss natürlich größer sein, wo steckst du sonst 50 Menschen hin, die so aussehen wie Markus Kuhn. Die brauchen ja auch Platz.“

Ganz wichtig auch: der Rasen. Für das Spektakel wurde extra ein neuer Hybrid-Rasen verlegt. Ein Rasen, der das beste aus Kunst- und Naturgras vereint. Dadurch soll die Stabilität erhöht werden.

Alles neu für DAS NFL-Event des Jahres. Esume ist aber vollauf zufrieden mit dem Umbau. Das Stadion erfülle alle Anforderungen und habe die Aufgabe „gemeistert“.