Oktoberfest oder NFL-Spiel!

Die NFL-Saison ist in vollem Gange und in Woche 9 steht ein echtes Highlight für alle Football-Fans aus Deutschland an – Die NFL ist zu Gast in Frankfurt. Im ersten von zwei Spielen auf deutschem Boden treffen die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins.

Während die Chiefs mit Glitzer, Schmuck und Luxusklamotten im Stadion ankamen, hat sich DeShon Elliott in deutsche Tradition gehüllt: Er kam von Kopf bis Fuß in Lederhosen gekleidet.

Die Dolphins posteten das Foto auf ihrem Twitter/X-Account. Sie schrieben dazu: „Ankommen in Style!“ Ob Elliott dann auch in Lederhosen spielt ist noch abzuwarten!