Als Oliver Pocher beim Spiel „Marching Band Quiz“ mit seinem Musikwissen glänzen kann, strahlt seine Team-Kollegin Valentina Pahde den Comedian an. Das entgeht auch Moderator Daniel Hartwich nicht. „Valentina hat eben so krass gegrinst, so hat schon lange keine Frau mehr gegrinst – Oliver Pocher an ihrer Seite zu wissen“, scherzt Daniel Hartwich. Souverän lächelt Olli den Scherz beiseite.

Nachdem sie gegen Pochers Musikwissen chancenlos ist, fordert Gegenspielerin Ekaterina Leonova: „Der Ole muss raus!“ Daniel Hartwich lacht: „Sie hat dich Ole genannt! Ole ohne Kohle.“ Da kann Pocher nur erwidern: „Ja, nach zwei Scheidungen, aber gut.“

Doch auch Pocher lässt es sich natürlich nicht nehmen sich selbst und seine private Situation ordentlich aufs Korn zu nehmen. „Ich werde mit einem zufällig ausgewählten Anwalt gerichtlich dagegen vorgehen“, droht er Daniel Hartwich nach einem falsch geratenen Song scherzhaft. „So wie ich mitbekommen habe, stehst du momentan mit einigen Anwälten in Kontakt“, kontert der Moderator daraufhin schlagfertig.

Und als Olli während einer Spielpause mit den Tänzerinnen tanzt, hakt Daniel Hartwich süffisant nach: „Suchst du die nächste Frau Pocher oder was war da los?“ Weitere Situationen gibt es in unserem Video-Zusammenschnitt zu sehen.