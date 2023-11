Also liebe Ekat, wie funktioniert es denn nun, dieses American Football? „Es gibt so drei Teams insgesamt, muss ich sagen – in einem sozusagen.“, erklärt sie uns im Interview. Drei Teams in einem? Okay, nicht ganz, aber wir ahnen schon, wie sie es meint. Die Profitänzerin korrigiert schnell: „Zwei Teams – aber in einem Team gefühlt 50 Menschen, aber nur elf spielen, weil es gibt so Defensive, Offensive und Special Teams.“