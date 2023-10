Ein möglicher Grund: Online-Dating und die Beziehungen, die daraus entstehen, seien in der Gesellschaft nicht so anerkannt, erklären die Forschenden. Paare würden weniger von Freunden und Familie akzeptiert und unterstützt. Das stresst innerlich, lässt zweifeln und der Glaube an die eigene Liebe geht verloren.

„Forschungen haben gezeigt, dass, je mehr Freunde und Familie die Beziehung akzeptieren, desto mehr Liebe, Zufriedenheit und Hingabe verspüren sie gegenüber dem Partner“, heißt es in der Studie.

