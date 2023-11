„Warum machen sich eigentlich alle immer zum Liebeskasper und stehen am Ende alleine da?“, heißt es in der Tourankündigung. Das Liebes-Aus und die Seitensprung-Gerüchte seiner Ex haben Pocher schwer getroffen – im exklusiven RTL-Interview redete er sich regelrecht in Rage. Dass er sich selbst zum „Liebeskasper“ gemacht hat, steht für ihn ohne Frage fest.

Doch auch andere Promi-Paare werden bei der Tour offenbar unter die Lupe genommen. „Und wer ist der größere Liebeskasper?“, lautet daher seine Frage. „Laura oder der Wendler? Tom oder Heidi Klum? Helene Fischer oder ihr Trapezkünstler?“ Pocher und Wendler stehen schon länger auf Kriegsfuß und lieferten sich 2020 sogar ein öffentliches TV-Duell. Und auch die anderen Promis sind vor Pocher scheinbar nicht mehr sicher.