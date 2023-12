Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden offenbaren: Ihre Liebe begann mit einer Platzwunde

Bei ihrem Live-Podcast in Köln legen Oliver Pocher und Ex Alessandra die Karten auf Tisch. „Habe ich eigentlich erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Nein!“, stellt Olli mitten im Gespräch fest. Und schon verfällt das einstige Traumpaar, das zwei gemeinsame Kinder hat, in Nostalgie. „Wir haben uns kennengelernt in Berlin“, erinnert sich Sandy zurück. Um genau zu sein, im Restaurant Borchardt, das als exklusiver Promi-Hotspot gilt.

Lese-Tipp: Offen wie noch nie! Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden enthüllen „die beste Entscheidung" ihrer Beziehung

„Ich habe einen Tourauftritt gehabt, das war im Februar, das weiß ich noch. Und dann bin ich ins Borchardt gegangen, mit Wladimir Klitschko“, erzählt Oliver weiter. Der Besuch in dem edlen Schuppen begann dabei mit einer bösen Überraschung. Denn die Schwingtür am Eingang ist dem Comedian, der hinter seinem großen Begleiter nicht zu sehen war, mit voller Wucht ins Gesicht geschwungen. „Dann hab’ ich eine Platzwunde gehabt und dann lief da das Blut so raus“, erinnert er sich zurück.

Und wer saß ausgerechnet direkt vor seiner Nase am Tisch? Richtig, Sandy Meyer-Wölden!