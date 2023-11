Jeden Tag musste die schwangere Alessandra zur Überwachung ins Krankenhaus. Das sei eine „sehr schwierige Zeit“ gewesen – psychisch und körperlich: „Wir hatten ja auch noch unsere Tochter zu Hause, die total klein war. Das war auch für uns als Paar eine riesige Herausforderung.“

In der 34. Schwangerschaftswoche wurden die Kinder dann geholt. Nach vielem Hin und Her mit den Ärzten. „Es ist Segen und Fluch, wenn du sehr bekannt bist. Die Leute wollen dir helfen, aber eben auch keine Fehler machen“, erklärt Olli. „Für die Ärzte war es ein Wunder, dass wir es so lange geschafft haben“, erinnert sich Alessandra.

Zum Glück gab es ein Happy End, freut sich Olli: „Es ist hervorragend ausgegangen. Es gibt keinerlei Folgeschäden. Die Zwillinge haben NICHTS.“ (csp)