In der dritten Folge des Podimo-Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“ deutet Olli Pocher im Gespräch mit seiner Ex-Frau Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden zunächst an, von der Party seines eigenen Sohnes ausgeladen worden zu sein. Doch ganz so dramatisch war es dann wohl nicht...

„Ich habe mehrere Vorschläge gemacht, was man alles zum Kindergeburtstag machen könnte“, beginnt der Familienvater zu erzählen. Er habe vorgeschlagen, in einen Indoorspielplatz, in den Zoo oder ins Schwimmbad zu gehen. Doch Amira habe alles abgelehnt: „Dann hat sie gesagt, sie macht nachmittags eine Feier bei sich zu Hause.“ Er habe nachgefragt, ob er eingeladen sei: „Daraufhin hatte sie geschrieben: Ja, im Interesse der Kinder würde sie über ihren Schatten springen und mich einladen.“

Ein vernünftiger Ansatz – das muss ich auch Olli eingestehen, aber…: „Ich weiß ja auch, dass Amira momentan nicht unbedingt in einer Verfassung ist, dass sie halbwegs normal, nicht mit Puls 160, neben mir stehen kann und das dann zwei, drei Stunden am Stück durchspielen kann. Dann habe ich schweren Herzens gesagt, werde ich diese Einladung ablehnen, weil die Kinder einfach verdient haben, dass sie einen harmonischen Geburtstag haben. Und bevor dann Torten durch die Gegend fliegen...“

Stattdessen hat er sich zusammen mit seinen beiden Söhnen einen schönen Vormittag gemacht und war mit ihnen im Schwimmbad und bei McDonald’s. Im Anschluss ging es für die Jungs zurück zu Amira, wo dann weiter gefeiert wurde.