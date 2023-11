Im Gespräch mit ihrem Bruder erinnert sich Amira an einen Familienurlaub kurz nach ihrem 30. Geburtstag im vergangenen Jahr zurück: „Das war so der erste Anstoß und kleine Wendepunkt.“ Während des Trips habe ihre Mutter erste Veränderungen an ihrer Tochter bemerkt: „Unsere Mama kam zu mir und sagte: Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ. [...]. Ich kenne dich so nicht.“ Unter anderem sei ihr aufgefallen, wie vulgär sie geworden sei.

Wochenlang habe Amira darüber nachgedacht. „Irgendwann saß ich zu Hause und dachte mir: Sie hat Recht. Solche Kraftausdrücke, die man da teilweise füreinander verwendet hat, das ist nicht schön. Das war mein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, so möchte ich nicht mehr sein“, erzählt die 31-Jährige weiter.

Doch sie habe nicht einfach kampflos aufgegeben und alles immer bei Olli offen angesprochen: „Ich habe immer gesagt: Können wir bitte dies und das… Es ist ja nicht so, dass ich sage: Ich nehme meine Koffer und gehe. Ich habe mir so viel überlegt. Ich habe gesprochen, ich habe eine Reise angeboten… Aber wenn am nächsten Tag nichts davon umgesetzt wird, was willst du dann noch? Und das über so einen langen Zeitraum und wenn dann auch noch die Worte fallen: ‘Du hast mich so kennengelernt. Ich habe mich nicht verändert.’ Das war so okay, worauf wartest du noch?“

