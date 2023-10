Als Oliver Pocher am Donnerstagabend (19. Oktober) sein Smartphone zückt, brechen bei ihm alle Dämme. „Wenn dich dein Rückblick beim iPhone fertig macht. Alles Gute zum 4. Hochzeitstag“, schreibt der Entertainer in seiner Instagram-Story. Dazu teilt er ein Erinnerungsvideo seiner Trauung mit Amira im Jahre 2019 auf den Malediven. Darin ist das getrennte Promi-Paar turtelnd und völlig unbeschwert am Strand zu sehen – ein Kapitel, das inzwischen geschlossen wurde.

Ende August hatten die Pochers ihre Trennung bekannt gegeben. Den Schlussstrich hat Amira nach sieben Jahren Beziehung gezogen. Seitdem zeigt ihr Verflossener der Öffentlichkeit wiederholt seine ungewohnt gefühlvolle Seite. Es scheint, als brauche Olli noch etwas Zeit zum Loslassen. (ean)