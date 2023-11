Zuletzt überraschte Amira Pocher mit einer gewitzten Podcast-Aktion. Nachdem ihr Verflossener bereits vor zwei Wochen den gemeinsamen Pärchen-Podcast auf Eis legte und diesen kurzerhand mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) neu aufgelegt hatte, zieht Amira jetzt nach.

Lese-Tipp: Amira Pocher kündigt Sandy Meyer-Wölden die Freundschaft

Der neue Podcast-Partner an ihrer Seite: ihr Bruder Ibrahim alias Hima. „Es geht weiter! Wir können es kaum erwarten: Amira Pocher und ihr Bruder Hima gemeinsam am Podcastmikro. Ab nächster Woche Dienstag, nur bei Podimo“, verkündet der Audio-Anbieter am Dienstag (7. November).

Scheint, als sei das letzte Wort in der Pocher-Trennung noch lange nicht gesprochen. (ean)