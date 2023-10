„Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag“, schreibt Oliver Pocher am 24. Oktober bei Instagram. Auch in seiner Story verkündet der Comedian das Aus des gemeinsamen Podcasts – mit einer indirekten Botschaft an Amira: Im Hintergrund läuft nämlich Andrea Bergs „Du hast mich tausendmal belogen“.

Am selben Tag hatte die Bild-Zeitung gemeldet, dass Amira angeblich neu verliebt sein soll – in den Podcaster Biyon Kattilathu. Die Beiden sollen sich im Februar kennen gelernt haben. Amira war auf dem Weg zu einem „Traumschiff“-Dreh auf Bali und soll im Flieger in der selben Reihe wie Biyon gesessen haben.

