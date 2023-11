Pocher-Trennung: Jetzt zeigt sich, wie unterschiedlich sie damit umgehen

Amira Pocher zieht sich im Gegensatz zurück. Sie zeigt sich in ihrer Insta-Story familiär bei den Vorbereitungen für den vierten Geburtstag ihres ältesten Sohns (11. November). Am Tag zuvor habe sie mehrfach einkaufen gehen müssen, weil sie dieses Mal spät dran sei, verrät sie und liefert gleich eine Erklärung dafür: „Aufgrund der aktuellen Situation hatte ich noch nicht so Zeit und den Kopf, das jetzt zu machen.“

Lese-Tipp: Alles aus bei den beiden? Amira Pocher kündigt Alessandra Meyer-Wölden bei Insta die Freundschaft

Für die 31-Jährige ist das bereits vielsagend. Seit der Trennung hat sie sich rar gemacht, hält sich mit öffentlichen Kommentaren zurück. Statt Rosenkrieg gibt es bei ihr Familienleben. Eine „Paw Patrol“-Torte wolle sie zaubern, verrät sie ihren Followern auf Instagram und nimmt diese beim Entstehungsprozess mit.

In Kürze aber kommt ihr eigener, neuer Podcast mit Bruder Hima raus. Dann wird vermutlich auch sie zu der Trennung ausführlicher sprechen.