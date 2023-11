In der zweiten Folge seines Podimo-Podcasts „Die Pochers – Frisch recycelt!“ mit Alessandra Meyer-Wölden kommentiert Oliver Pocher wie gewohnt neben privaten Angelegenheiten auch den deutschen Boulevard. Eines der Themen: der Alkoholrückfall von Jenny Elvers. „Tragisch“, fasst seine 40-jährige Gesprächspartnerin die ganze Situation zusammen.

„Natürlich eine hammerharte Nummer, mit 1,7 Promille!“, schmettert der Comedian in Richtung der Schauspielerin, die für Schlagzeilen gesorgt hat, nachdem sie betrunken am Steuer erwischt wurde. Jenny Elvers tue ihr leid, erklärt Alessandra Meyer-Wölden. „Das ist ja wirklich eine Krankheit, Olli! Das ist wirklich tragisch und ich kann mich noch ganz klar an diesen Auftritt von ihr erinnern...“, erzählt sie. Damit bezieht sie sich auf den Auftritt von Jenny Elvers in der NDR-Sendung „DAS!“ von 2012, als ihre Alkoholprobleme erstmals öffentlich wurden.

