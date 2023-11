Wie Jenny Elvers: Auch diese Stars erlitten bereits einen Alkohol-Rückfall

Der Alkohol hatte sie wieder fest im Griff!

Gerade erst gab Jenny Elvers (51) öffentlich zu, dass sie wieder rückfällig geworden ist – elf Jahre nach ihrem Skandal-Auftritt im Fernsehen. So wurde die Schauspielerin am 31. Oktober laut Bild-Zeitung mit 1,7 Promille am Steuer erwischt. Damit ist sie leider nicht der einzige Promi, der trotz Alkoholproblemen wieder zur Flasche gegriffen hat.

