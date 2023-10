„Wie ihr seht, ich habe ein bisschen was eingekauft“, erzählt Amira Pocher ihrer Community in ihrer Instagram-Story und zeigt dabei ihre Ausbeute. Von Farbe über Schwämmchen ist alles da – und selbst an ihre Kleinsten hat sie gedacht! „Jetzt kommt das wirklich Süßeste, was ich seit Langem gesehen habe. Und ich weiß, ihr werdet auch ausflippen“, kündigt die noch Ehefrau von Oliver Pocher an.

Tatsächlich hat sie für ihre beiden Jungs ebenfalls kleine Staffeleien besorgt! „Oh Gott, ich flipp aus, das ist einfach so süß. Es ist einfach so niedlich. Ich habe ihnen auch kleine Kinderpinsel gekauft. Jetzt können wir zusammen kreativ sein“, hält die zweifache Mutter entzückt fest. Na dann – ran an die Pinsel und los geht’s!

