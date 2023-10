Doch vor der Showtime gibt es – ganz im Las Vegas Style – noch einen Abstecher ins Casino. Während der Neu-Single filmt, wie er durch einen der zahlreichen Glücksspiel-Tempel läuft, kann er sich nicht zurückhalten und witzelt: „Vielleicht habe ich ja jetzt Glück im Spiel…!?“

Dann ist es endlich so weit, der große Konzertabend steht an. Völlig überwältigt meldet sich Olli Pocher im Anschluss in bester Laune zu Wort: „Ein herrliches guten Morgen nach Deutschland (...) wir haben eben gerade diese geisteskranke U2 Show gesehen.“ Danach teilt er mehrere Eindrücke des Konzerts und schwärmt: „Anschauen und GÄNSEHAUT garantiert!! Noch NIE sowas gesehen.“ Scheint als sei der Ausflug ein willkommener Kontrast zum Trennungs-Trubel gewesen, auch wenn es kurz darauf schon wieder zurück nach Deutschland geht. (ean)