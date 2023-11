Die Trennung der Pochers schlägt immer noch Wellen! Zuletzt gab Amira Pocher in ihrem neuen Podcast zu, bereit für eine neue Liebe zu sein: „Ich will wieder Schmetterlinge." Auch dem Magazin Bunte erklärt sie: „Ich bin Single, aber nicht aus Überzeugung. Nur weil meine Ehe mit Olli nicht funktioniert hat, habe ich den Glauben an die Liebe nicht verloren.“

Das geht Oliver Pocher offenbar etwas zu schnell! In seiner Instagram-Story holt er jetzt zum nächsten Seitenhieb gegen Amira aus: „Wenn du innerhalb kürzester Zeit wieder bereit für die Liebe bist!" Dazu gibt es ein Meme, welches andeutet, dass sich seine Ex wohl auch optisch ziemlich verändert hat. Ollis Verdacht: Biyon Kattilathu (39) sei als vermeintlich neuer Mann an Amiras Seite der Grund für die Trennung und damit ihren Wandel.

Kein Wunder, dass er sich in seiner Instagram-Story auch auf den „Glücksguru“ einschießt. Zu einem Foto, auf dem er Biyon imitiert, schreibt der Entertainer: „Er will nur euer Geld… (und die Frauen nimmt er dann halt auch noch mit).“

Scheint, als habe sich da einiges an Frust angestaut. (ean)