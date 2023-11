Amira Pocher ist bereit für die Liebe: „Will wieder Schmetterlinge im Bauch haben“

„Gibt es jemand Neuen in deinem Leben?“ Mit dieser Frage sei Amira Pocher in den vergangenen Wochen immer wieder konfrontiert worden. Der Grund dafür seien ihr Strahlen und ihre Fröhlichkeit. Dies ist natürlich auch ihrem Bruder Hima Aly, dem neuen „Podcast“-Mann an ihrer Seite, nicht entgangen.



Aber sie winkt ab: „Ich habe zu jedem das Gleiche gesagt: Ich habe keine neue Person in meinem Leben. Die einzige neue Person in meinem Leben, die bin ich selbst. Ich habe mich komplett neu gefunden. Die neue Amira“, stellt sie klar. Und diese NEUE Amira scheint es kaum erwarten zu können, eine neue Beziehung zu haben. „Also ich bin so was von bereit für die Liebe und ich freue mich auf die Liebe. Ich freue mich auf Schmetterlinge im Bauch. Auf das Kribbeln", verkündet sie.