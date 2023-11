Lese-Tipp: Nicht Amira, nicht Sandy: Jetzt will Oliver Pocher Podcast mit seiner Tochter machen

Aktuell ist Sandy Meyer-Wölden in Köln. Zusammen mit ihren Kindern besucht sie Oliver Pocher. Das erzählen die beiden jetzt in ihrem Podcast, den sie auch live im Gloria in Köln aufnehmen. Sie sitzen sich gegenüber. Sie lachen miteinander, necken sich und machen sich über das Leben lustig. Unter anderem darüber, dass Olli mit sieben Kindern (fünf davon seine) im Phantasialand war und seine Ex-Frau schon nach zehn Minuten (!) anrufen musste – gar nicht mal so easy mit so vielen Kindern, was?

Doch dann wird es plötzlich ernst. Olli und Sandy sprechen in dieser Folge unverblümt, offen und ehrlich über ihr Kennenlernen, all die Ex-Beziehungen des 45-Jährigen und über ihre Tochter Nayla. Auch wenn sie, laut Sandy und Olli, ein klassischer Teenager sei, der aktuell super viel am Handy hänge und seine Eltern „peinlich“ finde (Olli sei der 13-Jährigen viel peinlicher), war sie gleichzeitig auch die beste Entscheidung ihrer Ehe: „Das war die beste Entscheidung unserer Beziehung, dass wir unsere Tochter bekommen haben“, stellt der Ex von Amira Pocher (31) fest. Hach, da bekommt man fast Tränen in den Augen. Kein Wunder also, dass die rund 500 Menschen, die dem Podcast live lauschen, applaudieren. Doch dann wird es nochmal lustig.

