In der ersten Episode von „Die Pochers! Frisch recycelt“ gibt nicht nur Oliver Pocher private Details preis. Sandy, die ab sofort mit dem Comedian durch den Podcast führt, lässt ebenfalls ihren Gefühlen freien Lauf.

Die 40-Jährige denkt laut darüber nach, welche schrecklichen Dinge aktuell auf der Welt geschehen – und das man auch einfach mal dankbar sein sollte für das, was man hat. „Wir haben eigentlich so ein Glück, dass wir gesund sind, dass wir gesunde Kinder haben, dass wir die Zeit geschenkt bekommen“, erklärt sie im Gespräch mit Olli. Vor allem gemeinsame Zeit habe in ihrem Leben einen hohen Stellenwert: „Du weißt, meine Geschichte… Ich habe meinen Vater mit 14 verloren.“

