Rückblick: Als sich Gil Ofarim nach seinem Besuch im Hotel The Westin Leipzig aufgebracht in einem Video zeigt, geht dieses kurz darauf viral. Der Sänger hat eine große Reichweite und behauptet unter Tränen, dass er vom Hotelmanager wegen eines Davidsterns an seiner Kette antisemitisch diskriminiert wurde. Der Hotelmanager Markus W. schildert im Prozess, wie er am 5. Oktober gegen 7 Uhr morgens zur Arbeit ins Hotel kam und ihm von einer Kollegin über Instagram Gil Ofarims Video zugespielt wurde. Der Moment, in dem er das Video sah, habe sich angefühlt wie „wenn jemand den Teppich unter den Füßen wegzieht“, sagt Markus W.

Für den Hotelmitarbeiter beginnt ein echter Albtraum. Kollegen hätten geweint als Reaktion auf die Ereignisse. Über das Postfach des Hotels sei sogar eine Morddrohung eingeganen. W. bekommt den Firmenwagen, entfernt noch am Abend sein Klingelschild an der Tür. Schließlich erhält er die Anweisung, sich in Sicherheit zu bringen. Zehn Tage sei er untergetaucht, habe Leipzig für kurze Zeit verlassen, schildert er im Prozess. Auch Freunde und Familie hätten aus Sicherheitsgründen nicht gewusst, wo er sich aufhielt.

Die heftigen Anschuldigungen wirken sich auch auf Markus W. psychische Gesundheit aus. Er habe mit Schlaflosigkeit und Nervosität zu kämpfen, das Thema habe ihn nicht losgelassen, sagt der Hotelmanager im Gerichtssaal. Deshalb habe er sich in psychologische Betreuung begeben – auch heute nimmt er diese noch in Anspruch. Im Hotel The Westin Leipzig arbeitet er inzwischen nicht mehr.