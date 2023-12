Jahrelang verschwinden in Wien Briefe und Pakete auf mysteriöse Weise. Ein 50-Jähriger soll diese systematisch entwendet und bei sich Zuhause gebunkert haben. Der Grund: er sei in eine Negativspirale gerutscht, die Arbeit habe ihn überlastet, auch zu viel Alkoholkonsum hätten ihn erst in große private Probleme gebracht.

Irre: Kriminalbeamte ermittelten gerade in einer ganz anderen Sache. Sie bestellten im Darknet Falschgeld – die Blüten sollten per Post zugestellt werden. Doch die Bestellung kam nie an. Die Beamten versuchten es ein zweites und drittes Mal, vergeblich. Eigentlich wollten sie die Produzenten und Abnehmer von Falschgeld dingfest machen, doch weil die Briefe erst gar nicht ankamen, werden sie misstrauisch – und nehmen die Post ins Visier.

