Die Geschichte von Jordan Trengove ist ein Lehrstück darüber, was Lügen und Gerüchte anrichten können. Es ist die Geschichte eines Mannes, der 72 Tage lang unschuldig im Gefängnis sitzt und sich umbringen will, weil eine Frau skrupellos lügt. Eleanor Williams beschuldigt ihn der Vergewaltigung und alle Welt glaubt ihr, dem vermeintlichen Opfer. Während der vermeintliche Täter unter Pädophilen und echten Vergewaltigern im Gefängnis sitzt. Am Dienstag (14. März) spricht das Gericht im englischen Preston endlich Recht und steckt die wahre Verbrecherin ins Gefängnis.