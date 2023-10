Nicht nur Britney Spears: Auch diese Promi-Frauen haben abgetrieben

„Er sagte, wir seien noch nicht bereit für ein Baby in unserem Leben, wir seien viel zu jung“, erinnert sich Britney Spears in ihrem Buch an den Moment, in dem ihr damaliger Freund Justin Timberlake sie zu einer Abtreibung gedrängt haben soll. „Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine Familie gründen würden. Dies wäre nur viel früher gewesen, als ich erwartet hatte“, schreibt die heute 41-Jährige in einem Auszug ihrer Memorien, der dem People Magazin vorliegt.

Wäre es nach Britney gegangen, hätte sie das Kind von Justin damals bekommen: „Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Hätte man es mir allein überlassen, hätte ich es nie getan.“

Sie sei aber damit einverstanden gewesen, das Baby nicht zu bekommen – auch, wenn sie sicher ist, dass die Leute sie jetzt dafür hassen werden.