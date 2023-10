„Er sagte, wir seien noch nicht bereit für ein Baby in unserem Leben, wir seien viel zu jung.“

So erinnert sich Britney Spears in ihrer Biografie „The Woman In Me“ an den Moment, in dem ihr damaliger Freund Justin Timberlake sie mit 19 zu einer Abtreibung gedrängt haben soll. Diese beschreibt die heute 41-Jährige als „eines der quälendsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe“. Warum heute viele vermuten, dass sie dieses Trauma heimlich musikalisch aufgearbeitet hat, zeigen wir im Video oben.