„Die Kollegen haben versucht den Hund einzufangen. Das ist ihnen aber misslungen, weil das Tier immer wieder geflüchtet ist“, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei ins Flensburg im Gespräch mit RTL. Die einzige Chance das Tier zu retten, sei es gewesen, den Besitzer ausfindig zu machen. Also fackeln die Polizisten nicht lang, schießen ein Foto und fahnden nach dem Dackel.

Lesen Sie auch: Nager in Not: Eichhörnchen verheddert sich in Katzennetz

„Sie haben das Foto dann in einer Gaststätte herumgezeigt“, so der Polizeisprecher weiter. Und da kommt die riesige Portion Glück ins Spiel: Der Wirt der Gaststätte erkennt den Hund tatsächlich. „Das ist Lou!“, sagt er der Polizei und ruft den Besitzer an.