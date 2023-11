Immer wieder warnen diverse Landeskriminalämter vor der perfiden WhatsApp-Betrugsmasche!

„Hallo, sorry, ich habe dir versehentlich einen sechsstelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weitergeben? Es eilt.“ Mit Nachrichten wie diesen versuchen Kriminelle nämlich in Deutschland regelmäßig, die WhatsApp-Accounts anderer zu übernehmen.

Und dann betrügen sie nach Möglichkeit munter deren Kontakte, geben sich als Freund aus und plündern im schlimmsten Fall das Konto. Doch wie eine BKA-Sprecherin genauer erklärt, ist das tatsächlich nicht der weiterentwickelte Enkeltrick. Sondern:

„Bei dem dargestellten Sachverhalt handelt es sich um einen Identitätsdiebstahl mittels Phishing, welcher durch die Täter genutzt wird, um das WhatsApp-Konto der Betroffenen zu übernehmen. Die Empfänger der WhatsApp-Nachricht werden durch einen ihnen bekannten Kontakt, dessen Konto vermutlich durch die Täter auf gleiche Weise übernommen wurde, angeschrieben und dazu aufgefordert, den vorgeblich versehentlich an die falsche Rufnummer angeforderten Verifizierungscode weiterzuleiten“, erklärt die Sprecherin.

