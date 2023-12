Es sind verstörende Aufnahmen, viele verschiedene, von unterschiedlichen Tagen: Darauf zu sehen ist immer der gleiche Mitarbeiter, nur seine Kleidung und die Hunde wechseln. Etwas, das die Videos noch gemein haben, ist schlimmste Gewalt gegen wehrlose Tiere! Es sind mehrere Hunde in einem Raum, einer wird vom Mitarbeiter weggeschleudert, ein anderer so brutal in eine Ecke gejagt und getreten, dass er vor Angst und Schmerz laut schreit. Kein Grund für den Mann, von dem arglosen Tier abzulassen. Immer wieder tritt er zu! Die Bilder sind kaum auszuhalten, weshalb hier nur Ausschnitte beschrieben werden. Veröffentlicht haben sie die Tierschützer von PETA.

In einem Live-Stream hat Promi-Frisör Andre Schulz auf die Bilder reagiert. Er gibt seinen Mops beinahe täglich während der Arbeit in die Obhut der betroffenen Hundepension, erkennt seinen Hund sogar auf den Aufnahmen wieder. Mops Gerry musste die grausamen Situationen miterleben, bleibt zum Glück aber unangetastet. „Das wird mit Sicherheit Konsequenzen haben. Ich glaube, so easy und einfach wird es nicht werden.“ Klare Worte in Richtung der Pensions-Betreiberin!

Die schreibt auf ihrer Website: „Als Inhaberin wäre es meine Pflicht gewesen, Vertrauen mit Überprüfung zu kombinieren. Ich bin zutiefst bestürzt über diese Vorkommnisse. Jegliche Form von Gewalt, sei es gegen Menschen oder Tier, verurteile ich aufs Schärfste. Bitte gebt mir die Chance, Euer Vertrauen wiederzuerlangen.“ Die Betreiberin möchte ihrerseits Anzeige erstatten. Ob das ausreicht, Vertrauen zurückzugewinnen?

