MTV Europe Music Awards in Paris abgesagt

Show-Aus wegen Terror-Angst!

Die MTV Europe Music Awards in Paris sind abgesagt. Das teilte Veranstalter Paramount mit. Grund hierfür seien Sicherheitsbedenken wegen des blutigen Konflikts zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas. Ursprünglich sollte die Veranstaltung am 5. November in der französischen Hauptstadt stattfinden.

+++ Israel-Krieg im Live-Ticker - alle aktuellen Entwicklungen +++