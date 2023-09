Diese Zivilcourage ist beispielhaft!

Als sie in die Augen des Jungen (12) schauen, wissen sie sofort: Hier stimmt etwas nicht! Nur wenige Augenblicke zuvor spricht ein fremder Mann den Zwölfjährigen an – und packt zu. Er will das Kind offenbar entführen! Doch dann kommen Abdi (17) und Arda (18). Sie greifen ein und retten so womöglich das Leben des Kindes. RTL hat die beiden Helden von Mönchengladbach getroffen.