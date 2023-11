Statt auszusteigen, bleibt der Junge also im Schnellzug sitzen und fährt weiter. Zum Glück sei das aber dem Zugbegleiter sofort aufgefallen. „Der Zugbegleiter hat ihn dann erstmal unter seine Fittiche genommen und die Bundespolizei informiert“, so Schwartz. Die Beamten lassen dann den Eurocity außerplanmäßig in Neumünster anhalten, nehmen den Jungen in Obhut und suchen gleichzeitig in Regionalzügen nach der Familie – und das mit Erfolg! „Der kleine Junge war so glücklich seine Mutter zu sehen, da sind auch Tränen geflossen“, berichtet Hanspeter Schwartz. (nid)