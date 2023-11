Der Hersteller von Ozempic, Novo Nordisk, erklärt gegenüber 60 Minutes Australia: Fälle von Darmverstopfung wurden erst nach der Freigabe des Medikaments gemeldet. Im September aktualisierte die US-Gesundheitsbehörde ood and Drug Administration (FDA) den Beipackzettel: Darmverstopfung wird nun als mögliche Nebenwirkung aufgeführt. Diese Anpassung erfolgte allerdings erst, nachdem tausende Meldungen bei der Behörde eingegangen waren.

Ein Sprecher von Novo Nordisk, dem Hersteller von Ozempic und Saxenda, erklärt news.com.au, das Unternehmen stehe hinter der Sicherheit seiner Produkte. „Bei Novo Nordisk hat die Sicherheit der Patienten oberste Priorität“, heißt es demnach in der Erklärung. „Wir arbeiten eng mit der U.S. Food and Drug Administration (FDA), der australischen Gesundheitsbehörde TGA und anderen Aufsichtsbehörden weltweit zusammen, um das Sicherheitsprofil unserer Medikamente kontinuierlich zu überwachen.“ (ija)