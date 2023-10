Die beiden Männer, ebenfalls Deutsche, werden beschuldigt, die Frau in einem Hotelzimmer in der Touristen-Hochburg El Arenal vergewaltigt zu haben, berichtet das Mallorca Magazin. Demnach sei die Frau mit ihrer Mutter im Urlaub gewesen, sie habe einen der mutmaßlichen Täter einige Tage vor der Tat auf einer Party kennengelernt.

Am Donnerstag sollen sich die beiden getroffen haben. Anschließend seien sie zu einem Hotel im Carrer Sant Bartomeu gegangen, in welchem beide Männer wohnten, heißt es in dem Bericht. Es sei zu einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen. Als die junge Frau am nächsten Tag aufwachte, verging sich jedoch der andere Mann an ihr - ohne, dass der Freund es verhinderte.