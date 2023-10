Paar soll Mann im Mallorca-Urlaub vergewaltigt haben

Der Abend der drei, die sich zuvor über die Dating-App Grindr kennen lernen, beginnt zu dritt am Pool und verlagert sich später in ein Hotelzimmer. Doch was dem einen Freud wurde dem anderen Leid: Obwohl zuvor unter den drei Herren Absprachen getroffen worden sein sollen, wie weit der Spaß getrieben werden darf, ging das Pärchen nach Angaben des dritten Geschädigten entschieden zu weit.

Lese-Tipp: Mann (19) vergewaltigt Mädchen (15) - Freispruch wegen Schlafstörung!

Dieser hatte zuvor tiefergehende Sex-Praktiken ausgeschlossen und wollte lediglich Zärtlichkeiten und Küsse austauschen, wie die spanische Zeitung Ultima Hora schreibt. Wie das spätere Opfer der Zeitung mitteilt, sei die Lage allerdings schon bald außer Kontrolle geraten. Demnach sei mindestens einer der Beteiligten in das Opfer eingedrungen und habe ihn dabei verletzt. Der Mann flieht und stellt bei sich eine Blutung fest, die in einem Krankenhaus genäht werden muss.