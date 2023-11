Händewaschen nicht vergessen! Das predigen Eltern Kindern seit jeher. Dass Hygiene wichtig ist, um Krankheiten zu verhindern, wissen wir schließlich nicht erst seit der Corona-Pandemie. Doch gerade kleine Kinder haben in der Regel noch ein anderes Sauberkeitsverständnis – und so sind dreckige Fingernägel keine Seltenheit. Das kann allerdings sehr unangenehme Folgen haben, wie Kinderärztin Dr. Nikola Klün erklärt. Denn nicht selten bekommen die Kinder unliebsame Besucher: Madenwürmer.

„Madenwürmer befallen Kinder deswegen so häufig, weil diese gerne ihre Finger in Erde und Sand stecken oder in Krippe und Kindergarten verseuchte Spielzeuge oder Türgriffe anfassen und weil Kinder ihre Hände häufig im Mundbereich haben“, erklärt Dr. Klün.

Haben die Kinder sich mit Madenwürmern infiziert, kommt es in der Regel zu einem starken Juckreiz, der sich nachts verstärkt. Nächtliche Unruhe, Unwohlsein und Reizbarkeit sind die Folge. „Die Kinder kratzen sich nachts am Po, haben gelegentlich auch Schmerzen am After. Unter Umständen entdecken die Eltern sogar kleine, ca. zwei bis drei Millimeter große weiße Würmchen im Stuhl“, führt Klün weiter aus.

In seltenen Fällen kommt es zu Bauchschmerzen, Durchfall und Appetitlosigkeit. Andere Kinder wiederum zeigen gar keine Symptome und der Wurmbefall wird nur durch einen Zufall erkannt.