Ashley ist das Opfer eines Streits unter Drogendealern geworden. Das eigentliche Hauptziel der Täter sollte ihr Freund Lee werden. Doch Ashley ist an diesem Tag im August 2022 alleine in dem Haus in einem Vorort von Liverpool, ihr Freund ist nicht da. Trotzdem will die Drogenbande ein Zeichen setzen und die Männer schießen auf die 28-Jährige. Eine Kugel des Maschinengewehrs trifft die junge Frau in den Bauch. Die Stadtradmitarbeiterin stirbt an ihren Verletzungen.

James Witham gibt zu, den tödlichen Schuss abgefeuert zu haben. Doch er behauptet, Ashley in dem Haus nie gesehen oder gehört zu haben, berichtet The Sun. Er habe die 28-Jährige versehentlich erschossen. Trotzdem wird er und seine drei Mittäter insgesamt zu 173 Jahren Haft wegen Mordes, Verschwörung zum Mord und Besitz einer illegalen Waffe verurteilt.