Den Nachbarn kann man sich in der Regel nicht aussuchen, genauso wenig wie die Familie – gut nachvollziehbar, dass es da öfter mal zu Reibungen kommen kann. So seit 2010 auch in Lindlar, zwischen Hausbesitzer Jürgen Bergmann und seinem direkten Nachbarn. „Man wird nachts wach und das einzige Thema ist, man muss direkt wieder an den Nachbarn denken, an das Bauamt denken“, sagt Jürgen Bergmann im RTL-Interview. Der Hausbesitzer ist genervt: „Das ist wirklich zum Kotzen, muss man ehrlich sagen. Es steht mir bis hierhin und egal was wir unternehmen – ja das kommt mir so vor, dass alles keinen Sinn mehr hat“, sagt er.

Auch am Montagmittag ist wieder eine Baukontrolle im Hause Bergmann geplant. Terrasse, Pool, Garage – alles steht auf dem Spiel, wird haargenau überprüft. Verantwortlich für die Besuche des Amtes soll der direkte Nachbar der Bergmanns sein. Die Familie glaubt, dass Amt stehe fest an seiner Seite. „Wir wissen, dass es Connections mit dem Bauamt gibt. Das kommt uns vor wie Klüngelei“, sagt Bergmann. Seltsam: Die Bergmanns sind in ihrer Wohngegend offenbar die einzigen, die ständig Besuch vom Amt bekommen.