Am Montagabend (13. November) geht der Hinweis bei der Polizei ein, sofort machen sich Ermittler und Mitarbeiter des Katastrophenschutzministeriums per Luftkissenboot auf zu dem Haus. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax neben zahlreichen anderen russischen Medien. Ust-Pit, so der Name des Dorfes, ist so abgelegen, dass eine Landung aus der Luft nicht möglich ist. Was die Retter vorfinden, schockiert sie.

Lese-Tipp: Verwahrloster Junge kletterte aufs Hausdach: So will die Mutter jetzt alles erklären

„Es war ein kaltes Haus, übersät mit Müll. Im Kühlschrank befanden sich absolut keine Lebensmittel und es gab auch nichts, was für Mahlzeiten vorbereitet war. Es waren völlig unhygienische Bedingungen“, sagt ein Vertreter des regionalen Innenministeriums dem Medium AIF Krasnojarsk. Doch das ist noch nicht alles. „Darüber hinaus befanden sich im Haus völlig fremde Personen, die weder Verwandte waren noch der Familie nahe standen und Alkohol tranken“, berichtet er weiter. Es sind gruselige Zustände, in denen die Kinder ausharren müssen, bis die Retter eintreffen. Wohin die Mutter aufgebrochen war, wissen die Kinder nicht. Erst als die Retter sie anrufen, kehrt sie zurück – mit einem starken Alkohol-Kater, wie prmira.ru schreibt. Dann nimmt die Polizei sie fest.