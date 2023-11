Von „Köln 50667“ zur Bachelorette.

In mittlerweile über 2700 „Köln 50667“-Folgen waren schon unzählige Gesichter zu sehen – ob in langjährigen Hauptrollen oder kurzen Gastauftritten. Einige der Schauspieler blieben auch nach ihrem Ausstieg aus der Reality-Soap in der TV-Welt und sind hier mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken: