Kardiologe gesteht: Zwei Patientinnen beim Blutdruckmessen vergewaltigt

Der Arzt soll mehrere Patientinnen sexuell belästigt und vergewaltigt haben. Laut Anklage soll der 52-Jährige im April 2021 eines seiner mutmaßlichen Opfer in seiner Praxis am Untermain wegen Herzbeschwerden behandelt haben, berichtet die Deutsche Presse Agentur. Bei einer Ultraschalluntersuchung soll er dann seine Finger in die Patientin eingeführt haben. Das sei medizinisch überhaupt nicht notwendig gewesen, bestätigt ein Gutachter beim Prozessauftakt. Wie tag24 und Bild berichten, soll er die Ausrede benutzt haben, dass er den Puls der Leiste messen muss. Außerdem soll er die Brüste seiner Patientin besonders lang geknetet haben.

Lese-Tipp: Arzt betäubt und vergewaltigt Patientinnen - 32 Opfer wurden nun informiert!