Laut Anklage sollen die Angeklagten zwei defekte Dichtungen am Brenner und am Kondensatschlauch sowie eine fehlerhafte Einstellung des Gas-Luft-Gemisches übersehen haben. Beide Angeklagten sagen aus, aber es ist vor allem Simon W., der spricht. „Es ist eine unglaubliche Tragödie und ich möchte mein Bestes tun, um den Sachverhalt aufzuklären“, so der Anklagte. Klar ist aber auch, er bestreite den Vorwurf. Die Therme sei wieder normal gelaufen, auch die CO2 Werte seien nach dem Anstellen der Anlage wieder normal gewesen, so der Anklagte in seiner Aussage.

Als ein Mitarbeiter des Gasthermenherstellers als Zeuge befragt wird, ändert sich der Prozess. Denn er könne sich nicht erklären, wie Gas hätte austreten können. Normalerweise schaltet sich die Therme in solch einem Fall ab. Hat sie aber nicht und daher geht das Gericht von einer Verkettung unglücklicher Umstände aus und spricht die Angeklagten frei.

Ob sich der Anlagenhersteller noch verantworten muss, dass ist bisher nicht klar.