Ist Meghan Schuld daran, dass Prinz Harry mit seinen royalen Familienmitgliedern gebrochen hat? Das sehen Fans zumindest so! Nach der Hochzeit des Paares kam es zum medienträchtigen Megxit: Meghan und Harry wanderten in die USA aus. In einer Netflix-Doku machten sie anschließend dem englischen Königshaus schwere Vorwürfe. Angeblich herrscht Funkstille zwischen Harry, seinem Bruder William und Vater König Charles. Für die Royal-Fans ein Unding – das laut ihnen alles auf Meghans Mist gewachsen ist! Seitdem erntet sie viel Hass und Hohn!

Und auch Amira ist aktuell nicht mehr sehr beliebt bei ihrer Community! Seitdem es die Gerüchte gibt, dass die Moderatorin laut Bild-Zeitung ein Techtelmechtel mit Motivationstrainer Biyon Kattilathu haben soll, erntet sie einen enormen Shitstorm unter ihren Insta-Posts. „Wenn du nur noch ein wenig Stolz hast, leg den Namen Pocher ab. Mit deinem Namen Aly kannte dich nämlich kein Schwein. Du bist das Paradebeispiel wie Geld Menschen verändern kann!“ oder „Hinter der hübschen Fassade steckt eine geldgierige und sehr berechnende Frau“ sind nur einige der bösen Kommentare!

