Ob bei Übelkeit, Schnupfen oder Halsschmerzen: Ingwer wirkt als Heilpflanze gegen viele Krankheiten und Beschwerden. Es fördert die Durchblutung und pusht den Stoffwechsel. Außerdem lindert Ingwer Schmerzen, vor allem bei Rheuma und Arthrose. Zudem regt die Heilpflanze die Verdauung an, beruhigt gereizte Haut sowie Schleimhäute und wirkt darüber hinaus auch blutverdünnend. Was Ingwer noch alles im Körper bewirkt und warum, erfahrt ihr ausführlich in diesem Artikel.

Doch trotz seiner natürlichen Heilkräfte sollte Ingwer nur in Maßen konsumiert werden. Denn bei einer Überdosierung können - wie auch bei anderen Medikamenten - bestimmte Nebenwirkungen auftreten.

